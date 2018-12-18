В Краснодаре задержали серийного вора люков

Полиция Краснодара задержала жителя поселка Яблоновского, подозреваемого в серии краж люков

На аппаратном совещании в мэрии города заместитель начальника полиции УМВД по Краснодару Александр Папанов сообщил, что задержанный 34-летний мужчина уже признался в хищении 11 люков и решеток с колодцев коммуникаций на улицах Янковского, Ковтюха, Чехова, Поймы реки Кубань. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), полиция выясняет, к каким эпизодам он еще может быть причастен.

По информации городских департаментов транспорта и дорожного хозяйства и городского хозяйства и ТЭК, с начала года с улиц Краснодара похитили около 1 тыс. крышек колодцев коммуникаций — решеток и люков.

За этот период возбудили 36 уголовных дел по фактам хищений люков и решеток, задержаны 7 подозреваемых в этих преступлениях.