Более тонны новогодних подарков отправили детям Донбасса из Адыгеи

Адыгея, В мире

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Адыгея собрала более тонны гуманитарного груза для детей Донбасса к новогодним праздникам

По рекомендации главы республики Мурата Кумпилова подарки собрали в каждом муниципалитете.

«В результате сформировано более тонны груза из сладостей. Это конфеты, пряники, печенье, сладкая вода и другие сладости», — рассказал порталу Юга.ру председатель комитета Адыгеи по делам ГО и ЧС Вячеслав Лотаков.

17 декабря новогодние подарки из Адыгеи отправили в Донской спасательный центр МЧС России, где будет сформирована общая колонна гуманитарной помощи из России. К Новому году ее доставят в Донецк.

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