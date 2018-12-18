Причиной массового отравления жителей Шахт стала вода. Власти назвали проблему несерьезной
Власти Ростовской области рассказали о причине отравления жителей поселка Аюта города Шахты
Вице-губернатор региона Сергей Бондарев сообщил журналистам, что причиной массового заболевания, вероятнее всего, стала некачественная вода.
«Можно сказать, что это отравление водой, хотя анализы пока подтверждают это на 95%. Но по всем признакам это вода, больше нечему», — цитирует Бондарева «Интерфакс».
При этом он назвал проблему несерьезной и отметил, что власти в курсе проблем с водой в регионе.
«Не секрет, что с водой в области есть проблема — порывы, попадают какие-то частицы, воздух. (…) Ситуация нестандартная, с другой стороны, нет серьезной проблемы. Главная задача — сделать все, чтобы не было распространения», — сказал вице-губернатор.
По его словам, в поселке увеличили хлорирование, поэтому сейчас у воды будет запах, и рекомендовал пить только бутилированную воду.
Как сообщали Юга.ру, в поселке Аюта с отравлением в больницы попали более 40 человек, половина из которых — дети.
По последним данным, 39 человек находятся в больнице, из них 19 — дети. Все заболевшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.
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