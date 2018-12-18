Причиной массового отравления жителей Шахт стала вода. Власти назвали проблему несерьезной

Власти Ростовской области рассказали о причине отравления жителей поселка Аюта города Шахты

Вице-губернатор региона Сергей Бондарев сообщил журналистам, что причиной массового заболевания, вероятнее всего, стала некачественная вода.

«Можно сказать, что это отравление водой, хотя анализы пока подтверждают это на 95%. Но по всем признакам это вода, больше нечему», — цитирует Бондарева «Интерфакс».

При этом он назвал проблему несерьезной и отметил, что власти в курсе проблем с водой в регионе.

«Не секрет, что с водой в области есть проблема — порывы, попадают какие-то частицы, воздух. (…) Ситуация нестандартная, с другой стороны, нет серьезной проблемы. Главная задача — сделать все, чтобы не было распространения», — сказал вице-губернатор.

По его словам, в поселке увеличили хлорирование, поэтому сейчас у воды будет запах, и рекомендовал пить только бутилированную воду.

Как сообщали Юга.ру, в поселке Аюта с отравлением в больницы попали более 40 человек, половина из которых — дети.

По последним данным, 39 человек находятся в больнице, из них 19 — дети. Все заболевшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.