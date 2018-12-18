Грузовикам рекомендовали до Нового года не ездить по Краснодару днем

Краснодарский край

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В Краснодаре водителям грузовиков до конца декабря рекомендовали подвозить грузы к местам назначения только в ночное время

В канун Нового года в краевом центре увеличилась интенсивность движения и загруженность дорог, особенно в направлениях торговых центров, складов и компаний оптово-розничной торговли.

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В связи с этим с 17 по 31 декабря всем торговым, строительным и развлекательным центрам краевого центра рекомендовали организовать доставку товаров с 22:00 до 6:00.

«Обращаемся с просьбой в первую очередь к гостям нашего города — выбирать ближайшие по маршруту торговые и торгово-развлекательные комплексы. Использовать для поездок время вне часов пик, а также сервисы и программы-навигаторы, прокладывающие маршрут с учетом загруженности дорог», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал соответствующее постановление. Документ опубликован на сайте администрации 17 декабря, он вступил в силу.

Управлению МВД РФ по Краснодару рекомендовано усилить контроль на дорогах, в том числе обратить внимание на нарушение правил перевозки грузов.

Дороги Краснодар Транспорт
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