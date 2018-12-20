В краснодарской «Типографии» расскажут о лейблах традиционной музыки

В центре современного искусства «Типография» 21 декабря пройдет лекция «DIY-этнография: лейблы традиционной и локальной музыки»

На лекции речь пойдет о неакадемических инициативах, работающих с традиционной и локальной музыкой разных регионов мира. Булат Халилов расскажет, как фольклор собирается, изучается и презентуется за пределами университетов и институтов, как лейблы, продюсеры, независимые радиостанции и режиссеры создают свою повестку и интерпретацию.

В 2018 году Булат Халилов совместно с проектами syg.ma и INRUSSIA запустил проект о современных этнографических лейблах Global Zomia. На сегодняшний день вышло два выпуска проекта. Герой первого из них — музыкальный энтузиаст и коллекционер Лоран Жано, известный как Kink Gong. Он записывает и издает музыку народов Зомии — области в Юго-Восточной Азии с населением около 100 миллионов человек. Второй выпуск посвящен лейблу Canary Records, который исследует и переиздает архивные записи этнических диаспор США.