В краснодарской «Типографии» расскажут о лейблах традиционной музыки
В центре современного искусства «Типография» 21 декабря пройдет лекция «DIY-этнография: лейблы традиционной и локальной музыки»
Лекцию прочитает со-основатель этнографического лейбла Ored Recordings из Кабардино-Балкарии Булат Халилов. На Ored Recordings вышло 18 альбомов, представляющих собой полевые записи традиционного фольклора в городах, селах и аулах.
На лекции речь пойдет о неакадемических инициативах, работающих с традиционной и локальной музыкой разных регионов мира. Булат Халилов расскажет, как фольклор собирается, изучается и презентуется за пределами университетов и институтов, как лейблы, продюсеры, независимые радиостанции и режиссеры создают свою повестку и интерпретацию.
Лекция начнется в 19:30. Вход — 150 рублей, сообщается на странице мероприятия в фейсбуке.
В 2018 году Булат Халилов совместно с проектами syg.ma и INRUSSIA запустил проект о современных этнографических лейблах Global Zomia. На сегодняшний день вышло два выпуска проекта. Герой первого из них — музыкальный энтузиаст и коллекционер Лоран Жано, известный как Kink Gong. Он записывает и издает музыку народов Зомии — области в Юго-Восточной Азии с населением около 100 миллионов человек. Второй выпуск посвящен лейблу Canary Records, который исследует и переиздает архивные записи этнических диаспор США.
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