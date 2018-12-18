В Краснодаре суд признал инвалида-колясочника виновным в хранении наркотиков и освободил

Калининский районный суд Краснодара 17 декабря приговорил к восьми месяцам колонии колясочника Александра Кибу и освободил из-под стражи

Об этом рассказал адвокат инвалида Юрий Акулов. Кибу признали виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК), но с учетом времени, проведенном в СИЗО, отпустили, сообщает «Медиазона».

Как писали Юга.ру, ранее «Комитет против пыток» просил региональную прокуратуру проверить условия содержания Александра Кибы в следственном изоляторе. В 2009 году он перенес инсульт, который вызвал паралич нижней части тела.

Инвалида привозили на судебные заседания на скорой помощи. В одной камере с ним было около 22 человек, сокамерники помогают ему вставать с инвалидной коляски, ложиться на кровать, одеваться и принимать пищу.