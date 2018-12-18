В Краснодаре суд признал инвалида-колясочника виновным в хранении наркотиков и освободил

Краснодарский край

Распечатать

Калининский районный суд Краснодара 17 декабря приговорил к восьми месяцам колонии колясочника Александра Кибу и освободил из-под стражи

Об этом рассказал адвокат инвалида Юрий Акулов. Кибу признали виновным  в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК), но с учетом времени, проведенном в СИЗО, отпустили, сообщает «Медиазона».

Как писали Юга.ру, ранее «Комитет против пыток» просил региональную прокуратуру проверить условия содержания Александра Кибы в следственном изоляторе. В 2009 году он перенес инсульт, который вызвал паралич нижней части тела.

Инвалида привозили на судебные заседания на скорой помощи. В одной камере с ним было около 22 человек, сокамерники помогают ему вставать с инвалидной коляски, ложиться на кровать, одеваться и принимать пищу.

Инвалиды Исправительные учреждения Краснодар
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее выбрали победителя молодежного конкурса «Фотовзгляд-2018»
В Москве отпустили задержанных в общежитии ингушских студентов
В Краснодаре суд признал инвалида-колясочника виновным в хранении наркотиков и освободил
Минздрав дал рекомендации по выбору алкоголя на Новый год
Telegram и интернет-провайдеры пожаловались в Совет Европы на «пакет Яровой»
Главу «Газпром межрегионгаз Махачкала» арестовали на 10 суток

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале