В Кисловодске умерла от инфаркта женщина, которой отказали в госпитализации

В Кисловодске врача заподозрили в причинении смерти женщине из-за отказа в госпитализации

По данным следствия, 31 марта скорая доставила местную жительницу в приемное отделение Кисловодской городской больницы с диагнозом торакалгия, остеохондроз грудного отдела позвоночника, гипертоническая болезнь второй степени, неосложненный гипертонический криз.

Дежурный врач-невролог осмотрел пациентку и отказал в госпитализации. При этом на ее кардиограмме был виден острый инфаркт миокарда.

Через два дня женщину снова госпитализировали с острым инфарктом миокарда, однако она умерла через несколько часов.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначены судебные экспертизы, проводится проверка, пишет СУ СК РФ по Ставропольскому краю.