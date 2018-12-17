В Кисловодске умерла от инфаркта женщина, которой отказали в госпитализации

Ставропольский край

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В Кисловодске врача заподозрили в причинении смерти женщине из-за отказа в госпитализации

По данным следствия, 31 марта скорая доставила местную жительницу в приемное отделение Кисловодской городской больницы с диагнозом торакалгия, остеохондроз грудного отдела позвоночника, гипертоническая болезнь второй степени, неосложненный гипертонический криз.

Дежурный врач-невролог осмотрел пациентку и отказал в госпитализации. При этом на ее кардиограмме был виден острый инфаркт миокарда.

Через два дня женщину снова госпитализировали с острым инфарктом миокарда, однако она умерла через несколько часов.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Назначены судебные экспертизы, проводится проверка, пишет СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Здравоохранение Кисловодск Медицина Министерство здравоохранения РФ Следственный комитет смерть
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