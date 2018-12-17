В начале недели на Кубани прогнозируют слабые дожди и сильный ветер. Ночью похолодает до -10 °С

Синоптики прогнозируют понижение температуры в Краснодарском крае 17 и 18 декабря

По данным Краснодарского гидрометцентра, 17 декабря осадков не ожидается, утром в предгорьях туман. Днем прогнозируют -2....+3 °С. Ветер 7-12 м/с, местами до 20 м/с.

На юге Черноморского побережья местами небольшие осадки. Дневная температура в северной части побережья — 3-8 °С, на юге — 9-14 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. В Новороссийске ветер 12-14 м/с, порывы до 25 м/с.

Читайте также: Жителей Адыгеи предупредили о сходе снежных лавин

В Краснодаре в первый день рабочей недели прогнозируют солнечную погоду. Днем термометры покажут до 1-3 °С. Ветер 7-12 м/с, временами порывы до 15 м/с.

Во вторник и среду на юге Краснодарского края прогнозируют небольшие осадки. Ночные температуры — -3...-8 °С. Днем 18 декабря будет -1...+4 °С, 19 декабря местами воздух прогреется до 7 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с, во вторник в западной части региона до 20 м/с.

На юге Черноморского побережья синоптики обещают небольшие осадки. Дневная температура — 9-14 °С, ночью будет 4-9 °С. В северной части побережья термометры днем покажут 4-9 °С, ночью похолодает до -1...+4 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. На участке Анапа — Геленджик 15-20 м/с, в районе Новороссийска временами порывы до 25 м/с.