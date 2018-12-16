В крымском селе Табачном сгорел табачный склад

Крым

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В Бахчисарайском районе Крыма 14 декабря произошел пожар на складе табачных изделий

Это произошло в селе Табачном. Спасателям сообщили о возгорании в 15:44. Во время пожара людей на складе не было.

Спасатели предотвратили угрозу распространения огня на два соседних склада. Пожар потушили на площади 600 кв. метров.

При пожаре никто не пострадал, сообщает РИА «Новости Крым».

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В крымском селе Табачном сгорел табачный склад
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