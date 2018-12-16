При пожаре в частном доме в Краснодаре пострадал человек
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Краснодаре 16 декабря произошел пожар в частном доме
Сообщение о возгорании на улице Матросова поступило спасателям в 4:36. Пожарные выехали на место происшествия и локализовали огонь в 5:47. Пожар потушили в 6:26,сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Площадь возгорания составила 100 кв. метров. В результате пожара пострадал один человек.
В тушении были задействованы 64 человека и 22 машины.
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