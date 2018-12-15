В Ингушетии пропала без вести студентка

Полиция Ингушетии объявила в розыск 22-летнюю жительницу республиканского центра

Житель Назрани сообщил в полицию, что 14 декабря около 9:00 его 22-летняя дочь Марем Газдиева ушла на учебу в Ингушский государственный университет и не вернулась домой.

Приметы разыскиваемой: на вид 19-20 лет, средний рост, худощавое телосложение, черные волосы ниже плеч. Особая примета: кожное покраснение в области лба.

Девушка была одета в черное болоньевое пальто, черные кожаные ботинки, черный платок, при себе у нее была серая сумка и паспорт.

Полиция просит граждан оказать содействие в розыске Марем Газдиевой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ингушетии.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефонам +7 (8734) 55-20-06 или +7 (8734) 55-04-99.