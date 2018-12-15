Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Дону

Ростовская область

Распечатать

В Азовском районе Ростовской области утром 15 декабря произошла автомобильная авария, есть жертвы

ДТП случилось в 8:50 на дороге Ростов-на-Дону — Староминская.

По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля Datsun не справился с управлением, в результате машина опрокинулась.

Водитель скончался на месте, еще двух пассажирок госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ростовской области. 

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

ДТП смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ингушетии пропала без вести студентка
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Дону
Мужчина убил соседа с помощью удушающего приема в Крыму
В Анапе откроют девять елочных базаров
Несколько детей отравились психотропными препаратами в Сочи
На улице Новороссийской в Краснодаре установили новый светофор

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале