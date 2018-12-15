Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на Дону
Ростовская область Маша Томилина
В Азовском районе Ростовской области утром 15 декабря произошла автомобильная авария, есть жертвы
ДТП случилось в 8:50 на дороге Ростов-на-Дону — Староминская.
По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля Datsun не справился с управлением, в результате машина опрокинулась.
Водитель скончался на месте, еще двух пассажирок госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ростовской области.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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