Мужчина убил соседа с помощью удушающего приема в Крыму

В Армянске Республики Крым задержали мужчину, который убил своего соседа удушающим приемом

По данным следствия, на лестничной площадке многоквартирного дома поссорились соседи. Во время драки 43-летний местный житель применил в отношении своего соседа удушающий прием. Мужчина умер на месте в результате механической асфиксии.

Очевидцы происшествия вызвали полицию, подозреваемого задержали и заключили под стражу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым.