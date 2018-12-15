Мужчина убил соседа с помощью удушающего приема в Крыму
В Армянске Республики Крым задержали мужчину, который убил своего соседа удушающим приемом
По данным следствия, на лестничной площадке многоквартирного дома поссорились соседи. Во время драки 43-летний местный житель применил в отношении своего соседа удушающий прием. Мужчина умер на месте в результате механической асфиксии.
Очевидцы происшествия вызвали полицию, подозреваемого задержали и заключили под стражу.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым.
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