На улице Новороссийской в Краснодаре установили новый светофор

На перекрестке улиц Новороссийской и Селезнева 14 декабря заработал новый светофор

Этот участок дороги считается оживленным и аварийно-опасным. Поэтому установка светофора была запланирована до конца 2018 года, пишет пресс-служба администрации Краснодара.

«С вводом светофора в работу на пересечении улиц Новороссийской и Селезнева повысится безопасность дорожного движения, улучшится дорожная ситуация», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.