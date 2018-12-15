На улице Новороссийской в Краснодаре установили новый светофор
Краснодарский край Валерия Дульская
На перекрестке улиц Новороссийской и Селезнева 14 декабря заработал новый светофор
Этот участок дороги считается оживленным и аварийно-опасным. Поэтому установка светофора была запланирована до конца 2018 года, пишет пресс-служба администрации Краснодара.
«С вводом светофора в работу на пересечении улиц Новороссийской и Селезнева повысится безопасность дорожного движения, улучшится дорожная ситуация», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
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