На улице Новороссийской в Краснодаре установили новый светофор

Краснодарский край

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На перекрестке улиц Новороссийской и Селезнева 14 декабря заработал новый светофор

Этот участок дороги считается оживленным и аварийно-опасным. Поэтому установка светофора была запланирована до конца 2018 года, пишет пресс-служба администрации Краснодара.

«С вводом светофора в работу на пересечении улиц Новороссийской и Селезнева повысится безопасность дорожного движения, улучшится дорожная ситуация», — сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

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