Женщина погибла в ДТП с тремя машинами в Краснодаре

В Краснодаре ночью 15 декабря на Ростовском шоссе произошла авария с тремя машинами, один человек погиб

ДТП случилось в 5:10 в районе 7-го км Ростовского шоссе. По предварительным данным, 33-летняя водитель автомобиля Citroen выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом Volkswagen и машиной Lada Granta.

В результате аварии женщина от полученных травм погибла на месте. Водителя микроавтобуса доставили в больницу. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.