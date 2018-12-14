Житель Адыгеи незаконно проводил экскурсии на мотодельтаплане. Прокуратура потребовала запретить их

Белореченская транспортная прокуратура потребовала запретить в Адыгее экскурсионный тур на мотодельталете

Правоохранители установили, что житель Майкопского района использовал дельтаплан для демонстрационных полетов на окраине поселка Каменномостского. Мужчина предлагал платные экскурсионные услуги без необходимых документов: свидетельства пилота, государственной регистрации, сертификата летной годности.

Из-за этих нарушений прокуратура направила в Майкопский районный суд иск. В нем она потребовала запретить использование воздушного судна. Кроме того, в отношении владельца мотодельтаплана возбудили два административных дела, сообщили 14 декабря в пресс-службе Белореченской транспортной прокуратуры.