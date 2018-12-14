Россиянам дали советы, как отлепить примерзший к качелям язык

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Врачи дали россиянам несколько советов, как отлепить язык от замерзших металлических поверхностей

Рекомендации дала врач общей практики московской поликлиники № 109 Екатерина Иванова.

Отмечается, что чаще всего язык прилипает к качелям и металлическим поверхностям у детей. По словам Ивановой, если у ребенка примерз язык, то сначала необходимо успокоить ребенка. Язык можно полить водой, причем не обязательно теплой.

Ни в коем случае не нужно отлеплять язык силой или с помощью зажигалки. Если язык оторвать резко, то могут образоваться сильные раны.

В случае, когда язык все же оторвали, раны нужно обработать раствором хлоргексидина. Также можно полоскать рот раствором ромашки. Несколько дней необходимо есть неострую пищу, в основном пюре, написала 14 декабря «Российская газета».

Медицина
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Россиянам дали советы, как отлепить примерзший к качелям язык
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