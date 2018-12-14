Депутат Ставрополья на внедорожнике насмерть сбил ребенка

Ставропольский край

Распечатать

В Нефтекумском районе Ставропольского края завели уголовное дело против депутата, который сбил ребенка

Несчастный случай произошел вечером 13 декабря в селе Ачикулаке. Депутат думы Нефтекумского городского округа Иван Киц, находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, сбил восьмилетнего мальчика.

В результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, от которых скончался.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения). Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.

ДТП Следственный комитет Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Житель Адыгеи незаконно проводил экскурсии на мотодельтаплане. Прокуратура потребовала запретить их
В Кабардино-Балкарии полицейский 12 часов пытал мужчину и требовал признаться в преступлении
Россиянам дали советы, как отлепить примерзший к качелям язык
Депутат Ставрополья на внедорожнике насмерть сбил ребенка
Депутат Госдумы от Краснодарского края разработал законопроект по изоляции российского интернета
Кубанская активистка Полюдова заявила, что ее арестовали на десять суток. Она объявила голодовку

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале