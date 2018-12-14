Депутат Ставрополья на внедорожнике насмерть сбил ребенка

В Нефтекумском районе Ставропольского края завели уголовное дело против депутата, который сбил ребенка

Несчастный случай произошел вечером 13 декабря в селе Ачикулаке. Депутат думы Нефтекумского городского округа Иван Киц, находясь за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, сбил восьмилетнего мальчика.

В результате ДТП ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, от которых скончался.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения). Устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.