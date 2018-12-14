На улице Российской в Краснодаре ограничат движение машин

В Краснодаре на улице Российской 17 декабря ограничат движение транспорта

Водители не смогут проехать по двум из четырех полос в районе пересечения улиц Российской и Петра Метальникова. Временные дорожные знаки об ограничении установят на прилегающих к перекрестку улицах 16 декабря.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что такие меры приняли в связи со строительством ливневого коллектора на улице Петра Метальникова. Там будут проводить врезку трубы ливневой канализации.

Для уменьшения заторовых ситуаций в районе строительства коллектора запретят движение по улице Российской в сторону Петра Метальникова. Временно запретят движение машин в направлении переулка Тополькового при движении от Ягодина. Водители смогут проехать по переулку Топольковому только с правым поворотом на улицу Российскую.

Гражданам рекомендуют объезжать эти участки по улицам 1 Мая, Московской, Солнечной, Ягодина, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.