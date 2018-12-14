Две машины сбили женщину на трассе в Кущевском районе

В Кущевском районе ночью 13 декабря пешеход погиб под колесами двух автомобилей

Авария произошла в 23:45 на трассе село Ильинское — село Полтавченское.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля «Газель» наехал на женщину. От удара ее отбросило на встречную полосу, где ее сбил автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 25-летнего мужчины.

В результате ДТП женщина скончалась на месте. Ее личность устанавливается, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.