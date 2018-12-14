На Кубани мужчина по просьбе подруги застрелил ее мужа

Краснодарский край

Распечатать

В станице Кавказской Краснодарского края двух людей заподозрили в убийстве

По версии следствия, 7 декабря 31-летняя женщина встретилась со своим 49-летним близким знакомым и пожаловалась на своего 41-летнего мужа, который унижал и бил ее. Мужчина предложил помочь разобраться с обидчиком.

Вечером супруги приехали к дому злоумышленника под предлогом покупки клеток для животных. Когда мужчина прошел на задний двор, знакомый его жены выстрелил ему в спину из ружья, отчего тот умер на месте.

Сообщники вывезли тело погибшего из станицы и выбросили в водоотводный канал. Через три дня женщина заявила в полицию о пропаже супруга.

Во время оперативно-разыскных мероприятий удалось установить причастность к убийству женщины и ее знакомого, их задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), против женщины — по ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Подстрекательство и пособничество в убийстве).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Кавказский район Семья Следственный комитет Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее заложили фундамент под ветропарк
На Кубани мужчина по просьбе подруги застрелил ее мужа
Минздрав хочет перевести больных гепатитом С на более дешевый и устаревший препарат — «Ведомости»
Две машины сбили женщину на трассе в Кущевском районе
В Краснодаре двое пьяных мужчин стреляли с балкона. Потом один из них выпал из окна
В Сочи из-за выпавшего града затруднилось движение автобусов

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале