На Кубани мужчина по просьбе подруги застрелил ее мужа

В станице Кавказской Краснодарского края двух людей заподозрили в убийстве

По версии следствия, 7 декабря 31-летняя женщина встретилась со своим 49-летним близким знакомым и пожаловалась на своего 41-летнего мужа, который унижал и бил ее. Мужчина предложил помочь разобраться с обидчиком.

Вечером супруги приехали к дому злоумышленника под предлогом покупки клеток для животных. Когда мужчина прошел на задний двор, знакомый его жены выстрелил ему в спину из ружья, отчего тот умер на месте.

Сообщники вывезли тело погибшего из станицы и выбросили в водоотводный канал. Через три дня женщина заявила в полицию о пропаже супруга.

Во время оперативно-разыскных мероприятий удалось установить причастность к убийству женщины и ее знакомого, их задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), против женщины — по ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Подстрекательство и пособничество в убийстве).

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.