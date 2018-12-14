В Краснодаре временно ограничили движение по улице Кореновской

Краснодарский край

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В Краснодаре с 13 декабря ограничили движение по улице Кореновской из-за строительства сетей газоснабжения

Одну полосу улицы Кореновской от дома № 39 до Покрышкина перекроют до 29 декабря. Это связано с тем, что на участке будут строить сети газоснабжения.

Работы выполнят закрытым способом с устройством котлованов на проезжей части улицы. В месте проведения работ установили временные дорожные знаки, рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Краснодар Ремонт дорог Транспорт

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