В Краснодаре временно ограничили движение по улице Кореновской
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре с 13 декабря ограничили движение по улице Кореновской из-за строительства сетей газоснабжения
Одну полосу улицы Кореновской от дома № 39 до Покрышкина перекроют до 29 декабря. Это связано с тем, что на участке будут строить сети газоснабжения.
Работы выполнят закрытым способом с устройством котлованов на проезжей части улицы. В месте проведения работ установили временные дорожные знаки, рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
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