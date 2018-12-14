Из-за аварии с двумя грузовиками перекрыли трассу под Горячим Ключом

Два человека доставили в больницу после столкновения двух фур ночью 14 декабря на трассе возле Горячего Ключа

Авария произошла в 2:40 на 1403-м км трассы М4 «Дон». По предварительным данным, столкнулись два большегруза DAF и Renault. Несколько полос для движения оказались перекрытыми.

В результате ДТП госпитализировали двух водителей грузовиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте происшествия работают полицейские. Они регулируют движение по трассе, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.