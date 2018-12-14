На Дону мужчина ударил ножом пристава и полицейского
В Батайске Ростовской области 13 декабря мужчина напал с ножом на судебного пристава и полицейского
По версии следствия, 41-летний местный житель зашел в здание Батайского городского суда Ростовской области и ударил пристава ножом в грудь, после чего скрылся. Во время задержания он также ранил полицейского, ударив его ножом в левое плечо.
Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). По предварительным данным он состоит на учете у врача-психиатра.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
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