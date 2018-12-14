На Дону мужчина ударил ножом пристава и полицейского

В Батайске Ростовской области 13 декабря мужчина напал с ножом на судебного пристава и полицейского

По версии следствия, 41-летний местный житель зашел в здание Батайского городского суда Ростовской области и ударил пристава ножом в грудь, после чего скрылся. Во время задержания он также ранил полицейского, ударив его ножом в левое плечо.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). По предварительным данным он состоит на учете у врача-психиатра.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.