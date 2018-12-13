В Сочи обрушился барак. Пострадали двое мужчин

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи днем 13 декабря обрушилась часть нежилого барака, есть пострадавшие

Несчастный случай произошел на улице Цурюпа. Спасателям сообщили об этом в 12:27. Им рассказали, что под завалами есть люди.

По предварительной информации, двое мужчин в здании проводили демонтажные работы. В результате обрушилась часть барака, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели ЮРПСО МЧС России извлекли мужчин из-под завалов и доставили к автомобилю скорой помощи.

Пострадавшими оказались 40-летний житель Нижегородской области и 25-летний парень из станицы Староминской. По предварительному диагнозу, оба рабочих получили закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у одного из них и множественные переломы ног, второй получил травмы позвоночника и ног, сообщили в пресс-службе ЮРПСО.

МЧС Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Роспотребнадзор сообщил о всплеске заболеваемости корью на Кубани
В Сочи обрушился барак. Пострадали двое мужчин
Главу отделения ГИБДД Дагестана арестовали по делу о ДТП с тремя погибшими
Мэрия Краснодара выделила 50 млн рублей на уборку мусора вокруг контейнеров
Урбанист Гершман раскритиковал проект строительства многоэтажных туннелей в Краснодаре
Кадыров назвал два условия для процветания Чечни — больше денег и не мешать

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале