В Сочи обрушился барак. Пострадали двое мужчин
В Сочи днем 13 декабря обрушилась часть нежилого барака, есть пострадавшие
Несчастный случай произошел на улице Цурюпа. Спасателям сообщили об этом в 12:27. Им рассказали, что под завалами есть люди.
По предварительной информации, двое мужчин в здании проводили демонтажные работы. В результате обрушилась часть барака, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели ЮРПСО МЧС России извлекли мужчин из-под завалов и доставили к автомобилю скорой помощи.
Пострадавшими оказались 40-летний житель Нижегородской области и 25-летний парень из станицы Староминской. По предварительному диагнозу, оба рабочих получили закрытую черепно-мозговую травму. Кроме того, у одного из них и множественные переломы ног, второй получил травмы позвоночника и ног, сообщили в пресс-службе ЮРПСО.
Рекомендации Афиши Юга.ру и издательства «Эксмо»
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