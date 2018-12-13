В Сочи обрушился барак. Пострадали двое мужчин

В Сочи днем 13 декабря обрушилась часть нежилого барака, есть пострадавшие

Несчастный случай произошел на улице Цурюпа. Спасателям сообщили об этом в 12:27. Им рассказали, что под завалами есть люди.

По предварительной информации, двое мужчин в здании проводили демонтажные работы. В результате обрушилась часть барака, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели ЮРПСО МЧС России извлекли мужчин из-под завалов и доставили к автомобилю скорой помощи.