Более 100 тыс. жителей Чечни остались без электричества

Чечня

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В Чечне в ночь с 12 на 13 декабря без света остались жители трех районов

На ряде высоковольтных линий и строящейся Грозненской ТЭЦ произошли отключения электроэнергии. В результате без света остались потребители Ачхой-Мартановского, Сунженского и Урус-Мартановского районов. Это более 100 тыс. жителей.

Сейчас специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ.

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