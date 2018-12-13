Более 100 тыс. жителей Чечни остались без электричества

В Чечне в ночь с 12 на 13 декабря без света остались жители трех районов

На ряде высоковольтных линий и строящейся Грозненской ТЭЦ произошли отключения электроэнергии. В результате без света остались потребители Ачхой-Мартановского, Сунженского и Урус-Мартановского районов. Это более 100 тыс. жителей.

Сейчас специалисты ведут аварийно-восстановительные работы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ.