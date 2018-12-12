«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» в своем сотом матче в Еврокубке

Краснодарский край

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Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли хорватский клуб «Цедевита» в матче девятого тура регулярного чемпионата Еврокубка

Встреча, прошедшая в «Баскет-Холле», завершилась со счетом 80:76. Краснодарцы вырвались вперед уже в первом игровом отрезке (17:8), к большому перерыву увеличили преимущество (21:19). После перерыва «Цедевите» удалось прибавить и выиграть третью (21:23) и четвертую четверть (21:26), но отыграть отставание гостям не удалось.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Матеуш Понитка, набравший 17 очков. В составе гостей отличился Джейкоб Паллен, на счету которого 21 очко.

По результатам игры «Локо» защитил первое место в группе. В следующем туре 19 декабря железнодорожники сыграют в гостях у немецкой «Альбы». До этого красно-зеленым предстоит принять «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ.

Баскетбол Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»
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«Локомотив-Кубань» обыграл «Цедевиту» в своем сотом матче в Еврокубке
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