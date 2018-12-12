Виновники взрыва в центре Назрани убиты. МВД сообщило о пострадавших полицейских

Ингушетия

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В Назрани застрелили бандитов, бросивших в полицейских гранату

Как писали Юга.ру, вечером 12 ноября у торгового центра в Назрани произошел взрыв, в результате которого пострадали двое полицейских. Источник «Интерфакса» сообщил, что они погибли.

В пресс-службе МВД по Ингушетии уточили, что инцидент произошел во время задержания преступников, а полицейских госпитализировали с ранениями.

«В торговом центре на ул. Картоева, во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника. Их доставили в больницу», — говорится в сообщении.

По словам источника «Интерфакса», устроивших взрыв застрелили. Их личности устанавливаются.

При этом, по информации издания, помимо двух пострадавших полицейских жертвой взрыва стал еще один человек, он погиб. Его личность также устанавливается, пока нет информации о том, являлся ли он сотрудником правоохранительных органов.

Антитеррор Взрыв Полиция Убийство
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