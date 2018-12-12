В Сочи проведут капремонт в концертном зале «Фестивальный»

Краснодарский край

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В здании сочинского концертного зала «Фестивальный» сделают капитальный ремонт

Специалисты провели обследование кровли концертного зала, после чего приняли решение сделать капремонт, рассказали 11 декабря в департаменте строительства администрации Сочи.

В «Фестивальном» более 2,5 тыс. мест для зрителей. Проект зала разработали в Государственном институте «Гипротеатр» Министерства культуры СССР. Первых зрителей «Фестивальный» принял 14 июля 1979 года. Почетное право открыть занавес получил Государственный академический хореографический ансамбль «Березка».

Во время летнего курортного сезона на «Фестивальном» выступают симфонические оркестры, хореографические коллективы, звезды российской и зарубежной эстрады. В зале проводят песенные фестивали «Красная гвоздика», «Сочи», «Мир планете», «Пять звезд».

За годы существования в «Фестивальном» побывали более 7 млн зрителей на более чем 4 тыс. мероприятий.

Капремонт Сочи
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