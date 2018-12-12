В Усть-Лабинске 29 детей-сирот получили квартиры

Краснодарский край

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В Усть-Лабинске 12 декабря 29 детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Новая многоэтажка находятся на улице Воронежской. Это уже третий дом, построенный в Усть-Лабинске для детей-сирот. Рядом с ним есть два детских сада, школа, поликлиника, остановка общественного транспорта.

Дети-сироты получили жилье с ремонтом под ключ. Во всех квартирах поклеены обои, уложен ламинат, установлена сантехника и кухонная плита. На приобретение жилья из краевого бюджета выделили 35,4 млн рублей.

Начальник управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и соцразвития края Виктория Чубасова сообщила, что в следующем году по программе «Дети Кубани» новоселами должны стать 45 человек.

Программа «Дети Кубани» работает с 2013 года. За это время на Кубани ключи от квартир получили более 6 тыс. сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году на покупку жилья для 789 человек выделили 964 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Усть-Лабинского района.

Дети-сироты Жилье Недвижимость Социальные программы Строительство Усть-Лабинский район
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