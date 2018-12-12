В Брюховецком районе запустили новую котельную для школы

На хуторе Красная Нива Брюховецкого района 12 декабря запустили в эксплуатацию новую котельную, которая будет обеспечивать отопление в школе № 6

Котельная полностью автоматизирована, на ней установлено итальянское оборудование. Ее мощность составляет 180 КВт, срок службы — более 20 лет. В качестве основного топлива планируется использовать природный газ, сообщили в пресс-службе администрации Брюховецкого района.

На открытии присутствовали вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский, замминистра ТЭК и ЖКХ Андрей Ляшко, глава Брюховецкого района Владимир Мусатов.

«Работа новой котельной обеспечит стабильное, соответствующее всем нормам отопление в школе и позволит сэкономить бюджетные средства», — отметил Вороновский.

Котельную построили по региональной подпрограмме «Модернизация систем теплоснабжения в Краснодарском крае». На реализацию проекта потратили 11,4 млн рублей.