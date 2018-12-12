В Керчи помощника капитана осудили за гибель боцмана при столкновении катера с буксиром

Керченский городской суд вынес приговор помощнику капитана, из-за которого погиб боцман

По данным суда и следствия, помощник капитана лоцманского катера двигался по акватории Керченского пролива с превышенной скоростью. Он не соблюдал правила безопасности, в результате чего катер столкнулся с встречным буксиром. Вследствие погиб боцман.

Против помощника капитана возбудили дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд приговорил моряка к двум годам колонии-поселения и лишил права управлять морским транспортом в течение трех лет, сообщили 11 декабря в пресс-службе ГСУ СК России по Республике Крым.