Более 40% жителей России не читали Конституцию — «Левада-центр»

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Исследовательская организация «Левада-центр» провела опрос ко Дню Конституции в России

По данным результатов опроса, 42% участников никогда не читали Конституцию. Среди опрошенных было 76% тех, кто считает, что власти соблюдают Конституцию. Противоположной точки зрения придерживаются 18% россиян.

Около 61% опрошенных знают, что День Конституции отмечается 12 декабря, сообщает «Интерфакс».

В 2018 году российской Конституции исполнилось 25 лет. В этот день в 1993 году проект Конституции приняли всенародным голосованием. До 2005 года 12 декабря было выходным днем.

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