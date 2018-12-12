Более 40% жителей России не читали Конституцию — «Левада-центр»

Исследовательская организация «Левада-центр» провела опрос ко Дню Конституции в России

По данным результатов опроса, 42% участников никогда не читали Конституцию. Среди опрошенных было 76% тех, кто считает, что власти соблюдают Конституцию. Противоположной точки зрения придерживаются 18% россиян.

Около 61% опрошенных знают, что День Конституции отмечается 12 декабря, сообщает «Интерфакс».