На Дону восьмимесячная девочка утонула в ванне
В Зерноградском районе Ростовской области 7 декабря восьмимесячная девочка умерла в ванне
По данным следствия, 32-летняя жительница Кагальницкого района присматривала за восьмимесячной девочкой и трехлетним мальчиком. Она наполнила ванну водой и поместила туда детей, чтобы их искупать. После этого женщина на некоторое время вышла из ванной комнаты. Когда она вернулась, девочка умерла.
Согласно судебно-медицинской экспертизе, ребенок умер от утопления в воде.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
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