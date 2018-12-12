На Ставрополье водитель насмерть сбил мужчину и скрылся

В Изобильненском округе Ставропольского края полиция ищет водителя машины, который 11 декабря насмерть сбил мужчину

Авария произошла между 0:00 и 5:00 на трассе Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское. По предварительным данным, водитель автомобиля, двигаясь в сторону Новоалександровска, сбил 36-летнего пешехода и скрылся. Предположительно, виновник ДТП управлял белой машиной Hyundai. На ней есть характерные повреждения бампера и капота.

В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Владеющих какой-либо информацией о данном факте, а также о личности водителя и его местонахождении, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России по Изобильненскому ГО или по телефону 8 (86545) 2-42-36 либо 02.