Начальник Центра «Э» ушел в отставку после шести лет работы

Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ генерал-майор Тимур Валиулин 11 декабря подал в отставку

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что рапорт Валиулина удовлетворен, но с таких должностей назначаются и снимаются только указом президента. Пока неизвестно, подписан ли указ главой государства.

Днем 11 декабря об отставке начальника Центра «Э» писали «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Официально информация пока не подтверждена. Причины ухода неизвестны.

Главное управление по противодействию экстремизму было создано в 2008 году. Тогда же Тимур Валиулин стал начальником Центра «Э» по Москве. В 2012 году указом президента РФ его назначили на должность начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России.

По данным МВД России, с января по декабрь 2018 года в стране зарегистрировали 1 тыс. 341 преступление террористического характера и 1 тыс. 165 преступлений экстремистской направленности.