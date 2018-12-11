На Кубани осудили четырех местных жителей, которые подделывали документы для мигрантов

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 11 декабря вынесли приговор четырем местным жителям по делу о незаконном оформлении документов для мигрантов

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли деятельность группы лиц, которые организовали незаконное пребывание в России иностранных граждан.

Установлено, что двое местных жителей за деньги оформляли подложные документы, которые позволяли мигрантам находится в РФ в течение года. Также незаконной деятельностью занимались еще двое граждан.

По факту преступлений возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Адлерский районный суд и Центральный суд Сочи признали подсудимых виновными.

Им назначили различные наказания от четырех месяцев до двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Один из подсудимых должен будет выплатить штраф в виде 300 тыс. рублей, сообщает 11 декабря пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мигранты Сочи Суд ФСБ
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