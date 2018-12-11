На Кубани на программу госгарантий бесплатной медпомощи в 2019 году направят 83,1 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 11 декабря приняли территориальную программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2019–2021 годы

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов сообщил, что программа государственных гарантий на 2019 год в целом сбалансирована по доходам и расходам. Ее проектная стоимость бездефицитна и составляет 83,1 млрд рублей, что на 5,4 млрд рублей или 7% выше уровня 2018 года.

На 2020 год расчетная стоимость программы составит 88,8 млрд рублей, на 2021-й — 94 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ЗСК.

Программа предусматривает дальнейшее развитие медицинской реабилитации, увеличение ее финансирования, совершенствование медпомощи в области онкологии. Программа позволила расширить перечень критериев доступности помощи при ВИЧ-инфекции. Срок ожидания на проведение исследований при оказании первичной помощи для онкобольных сократили с 30 до 14 дней со дня назначения.

Планируется, что в следующем году в реализации программы примут участие 304 медицинских организации края.

«Территориальная программа — это право каждого на гарантированное получение медицинской помощи в полном объеме. Наша общая задача — совершенствовать год от года ее положения. Так, чтобы всем жителям края была доступна не только обычная медицинская помощь, но и высокотехнологичные ее виды», — заключил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.