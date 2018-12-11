На Кубани двое детей пострадали в ДТП с пьяным водителем

В Новокубанском районе 10 декабря произошло ДТП, в котором пострадали двое несовершеннолетних

Авария произошла в 17:00 на улице Мира на хуторе Кирова.

По предварительным данным, 29-летняя девушка со стажем вождения около двух месяцев, управляя автомобилем Opel Astra, съехала с дороги и врезалась в дерево.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что она была в состоянии алкогольного опьянения. В салоне находились восьмилетний мальчик и шестилетняя девочка.

Водитель и пассажиры получили травмы и были госпитализированы, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.