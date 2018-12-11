Бывшего замглавы УФСИН по Кабардино-Балкарии осудили за мошенничество по контракту на консервирование капусты

Нальчикский городской суд вынес приговор бывшему заместителю УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии, обвиняемого в мошенничестве на 1,6 млн рублей

По версии следствия, начальник регионального управления ФСИН по предварительному сговору с должностными лицами колонии-поселения № 5 и предпринимателями Нальчика похитил бюджетные деньги, выделенные на госконтракт по консервированию капусты и свеклы. Ущерб составил более 1,6 млн рублей.

Позже злоумышленник покинул пост. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа).