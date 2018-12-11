Бывшего замглавы УФСИН по Кабардино-Балкарии осудили за мошенничество по контракту на консервирование капусты

Кабардино-Балкария

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Нальчикский городской суд вынес приговор бывшему заместителю УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии, обвиняемого в мошенничестве на 1,6 млн рублей

По версии следствия, начальник регионального управления ФСИН по предварительному сговору с должностными лицами колонии-поселения № 5 и предпринимателями Нальчика похитил бюджетные деньги, выделенные на госконтракт по консервированию капусты и свеклы. Ущерб составил более 1,6 млн рублей.

Позже злоумышленник покинул пост.

Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), ст. 327 УК РФ (Подделка официального документа). 

Подсудимого признали виновным по всем статьям и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штраф в размере 50 тыс. рублей. Кроме того, ему запрещено занимать должности в органах УФСИН в течение двух лет, сообщило 10 декабря РИА «Новости» со ссылкой на источник.  

Деньги Коррупция Мошенничество ФСИН Чиновники
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