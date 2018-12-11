Financial Times сообщила о возможной продаже «Альфа-банка» ВТБ и UniCredit. В банке говорят, что это ложные слухи

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Газета Financial Times 11 декабря написала, что владельцы «Альфа-банка» обсуждали продажу компании с российским ВТБ и итальянским UniCredit

Стоимость возможной сделки оценивалась в 7-8 млрд долларов, но переговоры не продвинулись, пишет издание со ссылкой на источники. Отмечается, что переговоры с UniCredit закончились более одного года назад, с ВТБ — несколько месяцев назад.

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В ноябре глава ВТБ Андрей Костин заявил, что кредитная организация не намерена покупать «Альфа-банк» в ближайшие три года, сообщает ТАСС.

В пресс-службе «Альфа-банка» порталу Юга.ру прокомментировали сообщения о продаже компании.

«Мы категорически опровергаем слухи о продаже. Никаких переговоров не было и не ведется», — заявили в банке.

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Financial Times сообщила о возможной продаже «Альфа-банка» ВТБ и UniCredit. В банке говорят, что это ложные слухи

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