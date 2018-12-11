В Каневском районе пропал без вести 17-летний студент

Следователи Краснодарского края проводят проверку по факту исчезновения 17-летнего жителя Каневского района

К правоохранителям 10 декабря обратилась мать 17-летнего Александра Овчинникова и заявила о его исчезновении.

Парень жил в станице Челбасской Каневского района. Днем 9 декабря он на общественном транспорте поехал в Каневскую, чтобы оттуда отправиться в общежитие Каневского аграрно-технологического колледжа в станице Стародеревянковской. Однако туда юноша не доехал, о его местонахождении ничего неизвестно.

На вид парню 17-18 лет, рост 170-180 см, худощавый, с короткими светло-русыми волосами и карими глазами. Был одет в синюю куртку, коричневые джинсы, ботинки цвета хаки и темно-синюю шапку. С собой у него была серая сумка, телефон, паспорт и карта Сбербанка на свое имя, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех, у кого есть какая-либо информациея о местонахождении Александра Овчинникова, просят сообщить по телефонам 8 (86164) 7-46-21 или 102.