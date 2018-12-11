В Кабардино-Балкарии будут судить 22-летнего парня за секс с 14-летней девочкой

Кабардино-Балкария

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Следователи Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в половом сношении с несовершеннолетней

По версии следствия, 22-летний житель Урванского района в период со 2 сентября занимался сексом с 14-летней девочкой, не применяя физическое и психологическое насилие. При этом молодой человек знал, что девочке нет 16 лет и что вступление в половой контакт с ней незаконно.

На парня завели уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщили 10 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

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В Кабардино-Балкарии будут судить 22-летнего парня за секс с 14-летней девочкой
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