В Кабардино-Балкарии будут судить 22-летнего парня за секс с 14-летней девочкой

Следователи Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в половом сношении с несовершеннолетней

По версии следствия, 22-летний житель Урванского района в период со 2 сентября занимался сексом с 14-летней девочкой, не применяя физическое и психологическое насилие. При этом молодой человек знал, что девочке нет 16 лет и что вступление в половой контакт с ней незаконно.

На парня завели уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщили 10 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.