12-летний школьник пропал без вести в Ростове

Ростовская область

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Полиция Ростова-на-Дону разыскивает несовершеннолетнего мальчика, который пропал без вести два дня назад

Днем 9 декабря 12-летний Денис Алимов ушел из дома, с тех пор о нем ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид 12-13 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, карие глаза, прямые темно-русые волосы.

Мальчик был одет в красную куртку, кроссовки, синие джинсы, серую шапку, сообщили в 10 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Дениса Алимова, просят сообщить по телефону 8 (863) 249-45-20.

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