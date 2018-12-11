Каспийского тюленя предложили занести в Красную книгу Дагестана

В Дагестане каспийскому тюленю планируют придать статус краснокнижного

С такой инициативой выступили участники комиссии по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Дагестана.

«Промысел каспийского тюленя долгие годы оставался одной из главных угроз, а ведь устойчивое существование этого редкого млекопитающего и так осложняется загрязнением акватории Каспийского моря, эпидемиями вирусов, сокращением кормовой базы и уменьшением площади льдов в Астраханской области, где происходит размножение тюленей», — сказала гендиректор Центра природы Кавказа Рената Шюшайте.

Министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев пояснил, что вопрос о внесении каспийского тюленя в Красную книгу России также рассматривают. Однако решение пока не принято.

Каспийский тюлень живет только в водах Каспийского моря. Он является единственным млекопитающим этого моря. Включение тюленя в Красную книгу позволит запретить его промысел, сообщило 10 декабря РИА «Дагестан».