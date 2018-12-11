Каспийского тюленя предложили занести в Красную книгу Дагестана
В Дагестане каспийскому тюленю планируют придать статус краснокнижного
С такой инициативой выступили участники комиссии по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира Дагестана.
«Промысел каспийского тюленя долгие годы оставался одной из главных угроз, а ведь устойчивое существование этого редкого млекопитающего и так осложняется загрязнением акватории Каспийского моря, эпидемиями вирусов, сокращением кормовой базы и уменьшением площади льдов в Астраханской области, где происходит размножение тюленей», — сказала гендиректор Центра природы Кавказа Рената Шюшайте.
Министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев пояснил, что вопрос о внесении каспийского тюленя в Красную книгу России также рассматривают. Однако решение пока не принято.
Каспийский тюлень живет только в водах Каспийского моря. Он является единственным млекопитающим этого моря. Включение тюленя в Красную книгу позволит запретить его промысел, сообщило 10 декабря РИА «Дагестан».
Как писали Юга.ру, в Дагестане в 2017 году открыли центр реабилитации каспийского тюленя.
Интервью с Саидой Сиражудиновой
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