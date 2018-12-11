Егерь умер во время обхода леса в Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии в лесу спасатели нашли тело 58-летнего егеря

Сообщение о том, что егерь Кенженского лесничества не вернулся домой и не выходит на связь, поступило спасателям в ночь с 8 на 9 декабря.

Тело мужчины нашли в балке лесного массива, недалеко от села Кенже. Его вынесли из леса и передали родственникам, сообщает РИА «Кабардино-Балкария» со ссылкой на начальника ПСП «Нальчик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммата Гулиева.

Лесное хозяйство МЧС
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