Егерь умер во время обхода леса в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии в лесу спасатели нашли тело 58-летнего егеря

Сообщение о том, что егерь Кенженского лесничества не вернулся домой и не выходит на связь, поступило спасателям в ночь с 8 на 9 декабря.

Тело мужчины нашли в балке лесного массива, недалеко от села Кенже. Его вынесли из леса и передали родственникам, сообщает РИА «Кабардино-Балкария» со ссылкой на начальника ПСП «Нальчик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммата Гулиева.