Егерь умер во время обхода леса в Кабардино-Балкарии
Кабардино-Балкария Оксана Васильченко
В Кабардино-Балкарии в лесу спасатели нашли тело 58-летнего егеря
Сообщение о том, что егерь Кенженского лесничества не вернулся домой и не выходит на связь, поступило спасателям в ночь с 8 на 9 декабря.
Тело мужчины нашли в балке лесного массива, недалеко от села Кенже. Его вынесли из леса и передали родственникам, сообщает РИА «Кабардино-Балкария» со ссылкой на начальника ПСП «Нальчик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммата Гулиева.
«Жесткого тактического решения проблемы женского обрезания на Северном Кавказе нет»
Интервью с Саидой Сиражудиновой
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.