Пожарные Северной Осетии предотвратили взрыв в боксе по установке газового оборудования

Северная Осетия

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Во Владикавказе 10 декабря потушили пожар в боксе по установке газового оборудования

Сообщение о возгорании на улице Иристонской поступило спасателям в 11:04. Они выехали на место и потушили огонь в 11:32.

В результате пожара сгорел бокс по установке газового оборудования и автомобиль Nissan. Взрыв газа удалось предовратить. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. Пострадавших и погибших нет.

В тушении были задействованы шесть человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.

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