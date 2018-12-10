Пожарные Северной Осетии предотвратили взрыв в боксе по установке газового оборудования
Северная Осетия Оксана Васильченко
Во Владикавказе 10 декабря потушили пожар в боксе по установке газового оборудования
Сообщение о возгорании на улице Иристонской поступило спасателям в 11:04. Они выехали на место и потушили огонь в 11:32.
В результате пожара сгорел бокс по установке газового оборудования и автомобиль Nissan. Взрыв газа удалось предовратить. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. Пострадавших и погибших нет.
В тушении были задействованы шесть человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.
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