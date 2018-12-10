Пожарные Северной Осетии предотвратили взрыв в боксе по установке газового оборудования

Во Владикавказе 10 декабря потушили пожар в боксе по установке газового оборудования

Сообщение о возгорании на улице Иристонской поступило спасателям в 11:04. Они выехали на место и потушили огонь в 11:32.

В результате пожара сгорел бокс по установке газового оборудования и автомобиль Nissan. Взрыв газа удалось предовратить. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. Пострадавших и погибших нет.

В тушении были задействованы шесть человек и две машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.