Власти Ингушетии хотят основать несколько новых сел

В Ингушетии планируют основать новые села в Малгобекском и Назрановском районах

Об этом 10 декабря сообщил председатель правительства республики Зялимхан Евлоев. он пояснил, что сейчас многие семьи получают участки от государства под индивидуальное жилищное строительство. При этом большинство жителей не хотят выезжать за пределы своего села. Но, по мнению премьера, расширять территории сел за счет пастбищ не практично. Большинство граждан живут за счет личных подворий и фермерских хозяйств, поэтому земли сельхозназначения нужно сохранить.

Евлоев рекомендовал главам администраций Малгобекского и Назрановского районов проработать вопрос о создании новых сел.

Ранее власти республики хотели возродить село Даттых Сунженского района. Населенный пункт обезлюдел несколько лет назад. Это было связано с криминогенной обстановкой. Сейчас в селе восстановили дорогу и электроснабжение. Местная администрация составляет списки жителей, которые хотят туда вернуться.

Сейчас в Ингушетии 45 муниципалитетов, из них пять городов, сообщили в пресс-службе правительства республики.