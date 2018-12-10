В Краснодаре повысят проезд на четырех пригородных автобусных маршрутах

В Краснодаре с 11 декабря на автобусных маршрутах № 131А, 141А, 161А и 189А повысится стоимость проезда

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов рассказал, что сейчас тариф равен 1,57 рубля за километр. Он увеличится на 25 копеек и составит 1,82 рубля за километр.

На автобусах № 131А поселок Белозерный — Центральный колхозный рынок в прямом и обратном направлениях стоимость составит 47 рублей. От ЦКР до остановки «Дачи» проезд будет стоить 26 рублей, от остановки «Дачи» до поселка Белозерного — 21 рубль.

На маршруте № 141А станица Старокорсунская — Краснодарская ТЭЦ в прямом направлении максимальная стоимость повысится до 58 рублей, в обратном — до 59 рублей. От остановки «Краснодарская ТЭЦ» до «Поворот на дачи хутора Ленина» пассажиры будут платить 31 рубль. Между хутором Ленина и станицей Старокорсунской в прямом направлении стоимость проезда составит 27 рублей, в обратном — 28 рублей.

На автобусах № 161А Краснодарская ТЭЦ — хутор Ленина — садоводческое товарищество хутор Ленина» в прямом направлении цена проезда будет 37 рублей, в обратном — 38 рублей.

Пассажиры автобусов № 189А хутор Ленина — Краснодарская ТЭЦ в прямом и обратном направлениях будут платить 31 рубль.

Все льготы для отдельных категорий граждан сохранят, в том числе талоны на скидку в 50%. Также останутся льготные пригородные электронные билеты, по которым стоимость одной поездки составляет 15 рублей.

Архипов добавил, что в Краснодаре, как и по всей России, перевозчики на регулярных маршрутах самостоятельно устанавливают тарифы на проезд. Действующий на этих маршрутах тариф не пересматривали с мая 2015 года, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.