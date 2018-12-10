Тело младенца в пакете нашли в лесополосе в Ростовской области

В Аксае Ростовской области 8 декабря в лесополосе обнаружили тело новорожденного ребенка

По данным следствия, в 2 км от Аксайского проспекта нашли тело новорожденного мальчика без видимых телесных повреждений. Он был завернут в матерчатое сукно и полиэтиленовый пакет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти младенца.

Также устанавливается личность матери новорожденного, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.