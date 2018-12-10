Тело младенца в пакете нашли в лесополосе в Ростовской области

Ростовская область

Распечатать

В Аксае Ростовской области 8 декабря в лесополосе обнаружили тело новорожденного ребенка

По данным следствия, в 2 км от Аксайского проспекта нашли тело новорожденного мальчика без видимых телесных повреждений. Он был завернут в матерчатое сукно и полиэтиленовый пакет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти младенца.

Также устанавливается личность матери новорожденного, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Дети Следственный комитет смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Участника банды Басаева будут судить за нападение на военных в Дагестане в 1999 году
Уроженца Кабардино-Балкарии будут судить за похищение и пытки мастера цеха по производству алкоголя
Министр строительства и архитектуры Крыма уволился
Власти Ингушетии хотят основать несколько новых сел
К Новому году в Майкопе установят пять городских елок
В Краснодаре повысят проезд на четырех пригородных автобусных маршрутах

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале